شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على هامش زيارته لمحافظة بورسعيد، افتتاح الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية، المؤتمر العلمي السادس، والدولي الرابع، تحت عنوان “المسئولية الاجتماعية في ضوء التقييم العالمي للجامعة” الذي يستمر يومين، بمقر المركز الثقافي الترفيهي بالمحافظة رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، والمحافظ عادل الغضبان .

وذلك بحضور الدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد ، ومصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق، و المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، وبمشاركة عدد من الأساتذة ورؤساء الجامعات المصرية، وجامعات من السعودية، والعراق، والجزائر.

يناقش المؤتمر سبل تطوير كليات التربية للنهوض بالمعلم وإحداث تغيير في منظومة التعليم .

وقال محافظ بورسعيد،إن الإصرار والعزيمة هما ما يدفعان المجتمع للتطوير ، وأن المعرفة بالمشكلة والإصرار على تنفيذ التطوير ، ثم تأتي الوسائل التكنولوجية والتدريب، مشيراً إلى أن مصر تخوض معركة شرسة ضد الإرهاب مؤكدا ضرورة تأهيل الشباب بالعلم والمعرفة لمواجهة الإرهاب ، وغرس روح الانتماء والوطنية في نفوس الأطفال.

كما أشار إلي أن المشروعات القومية التى يقوم بها المصريين، تؤكد أن لديهم طاقة كبيرة للنهوض بالبلد وتحقيق المستحيل فى زمن قصير .

وكرم محافظ بورسعيد ، وزير القوى العاملة محمد سعفان،والمحافظ الأسبق مصطفى كامل ، وأهدى الوزير للمحافظ درع الوزارة.