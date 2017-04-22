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رئيس الوزراء: زيارة بابا الفاتيكان رسالة إيجابية للعالم بأن مصر مستقرة
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‎

رئيس الوزراء: زيارة بابا الفاتيكان رسالة إيجابية للعالم بأن مصر مستقرة

السبت، 22 ابريل 2017 04:24 م
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وصف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها بابا الفاتيكان البابا فرانسيس إلى مصر بأنها رسالة إيجابية للعالم بأن مصر مستقرة ، وتأتي تأكيدا لدور مصر الريادي ومكانتها العالمية.

جاء ذلك في تصريحات رئيس مجلس الوزراء لمحرري مجلس الوزراء، بمقر وزارة الاستثمار ردا علي سؤال بشأن زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة لمصر والمقررة يومي 28 و29 أبريل الجاري .

يذكر أن إذاعة الفاتيكان كانت قد أكدت في وقت سابق الحرص الشديد لبابا الفاتيكان البابا فرانسيس على زيارة مصر، فيما وصفت صحيفة “لاستامبا” الإيطالية من جانبها زيارة البابا لمصر بأنها تمثل صفحة جديدة للمصالحة والعدالة والسلام فى منطقة الشرق الأوسط .

ونقلت الصحيفة الإيطالية عن المسئول الثالث فى الفاتيكان، المونسنيور أنجيلو بيتشيو قوله إن “زيارة البابا ستجرى تحت شعار “بابا السلام في مصر السلام” ، فيما قال الأب ماركو تاسكا مسئول الرهبنة الفرنسيسكانية، إن بابا الفاتيكان على قناعة كبيرة بالذهاب إلى مصر لتأكيد الحوار والتواصل هناك، ولتأكيد وحدة المسلمين والمسيحيين بمصر .

يذكر أن آخر زيارة لبابا الفاتيكان إلى مصر كانت في فبراير عام 2000 عندما زار البابا الراحل، القديس يوحنا بولس الثاني مصر وزار وقتها القاهرة وسيناء .

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