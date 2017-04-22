وزير النقل يتفقد الطريق الدائري الاقليمي وطريق شبرا - بنها الحرالسبت، 22 ابريل 2017 04:34 م
تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل الطريق الدائري الاقليمي في المسافة من بلبيس حتى بنها، بطول 33.5 كم، والتي تشمل 53 عملا صناعيا (27 كوبري و26 نفقا) وكذلك طريق شبرا /بنها الحر بطول 40 كم.
واطمئن الوزير على تقدم أعمال التنفيذ بهذين المشروعين وطالب الوزير بأن تكون أعمال النيوجرسي على أعلى مستوى، وأن يتم وضع لوحات إرشادية وعلامات مضيئة على كل الكباري وتتم مراعاة عناصر السلامة والأمان بطول الطريق.
واشار الوزير إلى أن تسلم المشروعين سيكون بأحدث الأجهزة ووفق قياسات الجودة العالمية مؤكدا أن الفترة القادمة العمل في المشروعين على مدار 24 ساعة وستكون هناك متابعة دورية مستمرة لأعمال التنفيذ من خلال لجان المتابعة ومن خلال الجولات الميدانية المفاجئة.
وجدير بالذكر ان طول الجزء الذي تنفذه وزارة النقل من الدائري الاقليمي يبلغ 92 كم، ويبدأ من طريق (القاهرة/ بلبيس) الصحراوي حتى طريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوي، لربط محاور النقل وزيادة الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا مع خفض كثافة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية داخل أقليم القاهرة الكبرى والمساهمة في تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى.
ويمر مسار الطريق بـ4 محافظات (الشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة) بدءًا من بلبيس وانتهاءً بتقاطعه مع طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي، ويبلغ طوله 92 كم ويقع على هذا الشريان المهم 113 عملًا صناعيًا أهمها كوبرى على النيل عند بنها، والآخر على الرياح الناصري والرياح البحيري عند الخطاطبة، وتقاطع علوى حر عند تقاطعه مع الطريق الزراعي عند بنها.
ويبلغ طول طريق شبرا /بنها 40 كم وتبلغ تكلفته الإجمالية 2.5 مليار جنيه، ويشمل الطريق عدد كبير من الأعمال الصناعية تبلغ 62 عملا صناعيا (38 كوبري و24 نفقا) وسيساهم في تخفيف الضغط المروري على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي الذي يمر عليه ما يزيد عن 140 ألف سيارة في اليوم، وخلق محور جديد يربط مباشرة بين الطريق الدائري والطريق الدائري الإقليمي دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.
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