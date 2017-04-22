أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن إصابة 15 مواطنا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى اتجاه بنى سويف.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف إنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب9 سيارات إسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خلال 5 دقائق فقط.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم نقل المصابين الى مستشفى الواسطى المركزى ، لافتا الى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس، مؤكدا على توافر الأدوية وأكياس الدم بالمستشفى ، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج اللازم.