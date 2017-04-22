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السبت 22 ابريل 2017 04:49 مساءً
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"الصحفيين" تنظم حفل تأبين للمفكر الراحل السيد ياسين
نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تنظم حفل تأبين للمفكر الراحل السيد ياسين

السبت، 22 ابريل 2017 04:17 م
أ ش أ

تُنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين حفل تأبين المفكر الراحل السيد ياسين الصحفى بجريدة الأهرام، وعالم الاجتماع البارز ورائد علم الاجتماع القانوني.

ويقام الحفل “الأربعاء” المقبل فى الساعة السابعة مساءً بمبنى النقابة، بحضور لفيف من الكتاب والمفكرين ومسؤولي الدولة.

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