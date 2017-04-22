حرص الجهاز الفني للفريق الأول بالنادى الاهلى على تأخير المران الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، بسبب ارتفاع درجه الحرارة.

ويستعد الأهلى لمواجهة طنطا يوم 24 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى العام.

جدير بالذكر أن الأهلى فاز على أسوان في لقاءه الأخير، ووصل إلى النقطة 64 لينفرد بصدارة الدورى.