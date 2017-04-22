 Moheet on google
السبت 22 ابريل 2017 04:45 مساءً
روابط سريعة
الأهلي يؤجل مرانه بسبب درجة الحرارة
تدريب الاهلي - تمرين الاهلي - مران الاهلي

الأهلي يؤجل مرانه بسبب درجة الحرارة

السبت، 22 ابريل 2017 04:14 م

حرص الجهاز الفني للفريق الأول بالنادى الاهلى على تأخير المران الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، بسبب ارتفاع درجه الحرارة.
ويستعد الأهلى لمواجهة طنطا يوم 24 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى العام.
جدير بالذكر أن الأهلى فاز على أسوان في لقاءه الأخير، ووصل إلى النقطة 64 لينفرد بصدارة الدورى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3