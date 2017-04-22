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السبت 22 ابريل 2017 04:37 مساءً
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قردة أفريقيا الوسطى تتميز بحاسة شم قوية
مهرجان القرود

قردة أفريقيا الوسطى تتميز بحاسة شم قوية

السبت، 22 ابريل 2017 04:36 م

اكتشفت عالمة الحيوان الفرنسية الدكتورة كليمونسى بواروت بجامعة باريس وفريقها البحثي، من خلال أبحاثها على 40 قردا من قرود أفريقيا الوسطى والتي تعيش في الجابون أن هذا النوع من القردة العملاقة لديهم حاسة شم قوية دون غيرها من أنواع القردة الأخرى.

وقد توصلت العالمة إلى أن هذا النوع من القردة يستطيع اكتشاف القردة التي تحمل طفيل/ زحاراميبى/ المعوي، وأن هذا الطفيل الاميبى موجود في فروة القرد.

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