بدأت بعد ظهر اليوم السبت جلسة المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية، والتي تتناول دعم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وعددا من القضايا الإفريقية والإقليمية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس كابيلا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث كان الرئيس السيسي في مقدمة مستقبليه، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكل من الكونغو الديمقراطية ومصر، واستعرض الرئيسان حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، وصافح الرئيس الكونغولي كبار مستقبليه.‎