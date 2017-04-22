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بدء جلسة المباحثات الرسمية بين الرئيسين السيسي وكابيلا
الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني

بدء جلسة المباحثات الرسمية بين الرئيسين السيسي وكابيلا

السبت، 22 ابريل 2017 04:16 م
وكالات

بدأت بعد ظهر اليوم السبت جلسة المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية، والتي تتناول دعم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وعددا من القضايا الإفريقية والإقليمية.
وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس كابيلا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث كان الرئيس السيسي في مقدمة مستقبليه، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكل من الكونغو الديمقراطية ومصر، واستعرض الرئيسان حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، وصافح الرئيس الكونغولي كبار مستقبليه.‎

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