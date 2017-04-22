أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن ضبط 80 ألف عبوة دوائية ل 262 صنفًا دوائيا بقيمة حوالي مليون وخمسمائة ألف جنيها، بالتعاون مع مباحث التموين بمخزن غير مرخص عبارة عن فيلا بمحافظة الإسكندرية.

وقال الدكتور مجدى حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، في تصريح صحفي اليوم، إن جميع الأصناف التي تم ضبطتها مسجلة بوزارة الصحة ومتداولة بالسوق المصري، كما تحتوى على أدوية كثيرة من النواقص في الوقت الحالي بالسوق المصري، حيث وجد أيضا أدوية مخزنة بطريقة غير سليمة منها ما يحتاج إلى الحفظ في الثلاجات وكانت خارجها مما يؤدى إلى فسادها ، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة المختصة والتي تباشر التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على حماية المريض المصري وضبط سوق الدواء من أي تجاوزات من خلال المهربين الذين يقوموا بغش الأدوية وتخزينها في أماكن غير مرخصة بعيداً عن أعين التفتيش الصيدلي ومع ذلك يتم تتبع هذه الأماكن والوصول إليها مع الجهات الرقابية المختلفة للسيطرة على الممارسات الإجرامية التي تهدد حياة المرضي.