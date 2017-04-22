قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية هاني برزي إن المجلس يستهدف زيادة صادراته بنهاية العام الحالي إلى 1ر3 مليار دولار مقابل 7ر2 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة زيادة تصل إلى 15 في المائة.

وأضاف - في تصريحات اليوم السبت، على هامش افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لمعرض “فوود أفريكا” والذي يعقد على مدار 3 أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمشاركة 450 شركة مصرية وعالمية - أن المجلس يستهدف زيادة الصادرات خلال الأربع سنوات المقبلة بنسبة 15%، لافتا إلى أن إجمالي صادرات شهري يناير وفبراير الماضيين زادت بنحو 5ر2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح رئيس المجلس أنه سيتم التركيز بشكل كبير على التوسع بالسوق الأفريقي، مشيرا إلى أنه يستحوذ على 11% من إجمالي صادرات القطاع، منوها إلى أن الفترة الماضية فقدنا أسواق دول عربية كبيرة نتيجة للأحداث السياسية مثل ليبيا وسوريا واليمن.

وأشار رئيس المجلس إلى أنه وفقا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة تم تحديد 13 دولة أفريقية بناء على عدد من المعايير منها وجود موانئ وعدد سكان وتواجد لمكاتب التمثيل التجاري.

وفيما يتعلق بمشاكل النقل والتمويل في الأسواق الأفريقية، أوضح برزي أنه لا يوجد أي مشاكل متعلقة بعمليات التمويل، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع بنك تنمية الصادرات وعددا من البنوك المحلية في تلك الأسواق بالإضافة إلى شركة ضمان الصادرات لمساعدة المصدرين، كما أنه تم إنشاء خطوط نقل مباشرة حيث يتم وصول المنتجات إلى كينيا خلال أسبوعين.

ولفت رئيس المجلس إلى أن المجلس يركز حاليا على زيادة البعثات التجارية للأسواق الفريقية، مشيرا إلى أن أولى تلك البعثات كانت للسوق الكيني وقد حققت نتائج إيجابية وسيتم خلال الفترة المقبلة عمل بعثات ترويجية إلى صحراء الصومال ودول غرب أفريقيا.

وأضاف نسعى أيضا إلى زيادة حجم الصادرات فى الأسواق الحالية، مشيرا إلى أن الدول العربية تستحوذ على نحو 66% من صادرات القطاع، وفيما يتعلق بأهم المشكلات التي تواجه القطاع، قال برزي نتعرض لحملات تشويه تؤثر بشكل كبير على صادرات القطاع وتعرقل فتح الأسواق للمنتجات المصرية.