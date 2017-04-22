أفلت تشايكور ريزا سبور من الهزيمة على ملعبه أمام باشاك شهير، وتعادل معه 3-3 في مباراة مثيرة جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

ورفع تشايكور رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير، مقابل 57 نقطة لباشاك شهير في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف المتصدر بشكتاش.

وجاء التعادل ليهدر باشاك شهير نقطتين، وتتراجع فرصته بشكل كبير في اللحاق بالمتصدر بشكتاش، الذي يمكنه تعزيز صدارته من خلال مباراته أمام أضنة سبور مساء الإثنين في ختام الجولة.

وافتتح ألبارسلان إرديم التسجيل لباشاك شهير في الدقيقة 15، ثم أدرك سليمان كوك التعادل لريزا سبور قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تقدم ريزا سبور في الدقيقة 60 بهدف سجله جونيور كايسارا لاعب باشاك بالخطأ في مرمى فريقه، ثم تعادل باشاك عن طريق مصطفى بيكتيميك في الدقيقة 71.

وجاءت الثواني الأخيرة من المباراة مثيرة، حيث تقدم باشاك بهدف سجله إيمري بيلوزوغلو من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ثم خطف تشايكور ريزا سبور التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بهدف سجله أوزجور سيك من ضربة جزاء أيضا.