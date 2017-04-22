شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية وذلك بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن وفي إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت شرطة التموين ، خلال 24 ساعة ، من ضبط قضيتي مواد بترولية بمضبوطات 33 ألفا و500 لتر بنزين وسولار .. و23 قضية اسطوانات بوتاجاز .. و6 قضايا في مجال محتكري سلعتي أرز وشعير بمضبوطات 22 طنا .. و11 قضية سكر بمضبوطات 9 أطنان .. و135 قضية دقيق مدعم وأقماح فضلا عن ضبط 13 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة .. و69 قضية في مجال الغش التجاري.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 17 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات 2 طن .. وضبط 557 قضية في مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين) .. وضبط 28 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي و4 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.