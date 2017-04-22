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دراسة : أعراض مرض التصلب المتعدد قد تظهر قبل تطور المرض بخمس سنوات
التصلب المتعدد

دراسة : أعراض مرض التصلب المتعدد قد تظهر قبل تطور المرض بخمس سنوات

السبت، 22 ابريل 2017 04:10 م

توصل باحثون كنديون في جامعة ” فانكوفر” الكندية، إلى أن الأشخاص الذين يصابون بالتصلب المتعدد، يتعرضون لظهور أعراضه قبل تطور المرض بنحو 5 أعوام .. يعد مرض “التصلب المتعدد” من أمراض اختلال وظائف المناعة الذاتية في الجسم، حيث يعمد الجسم على مهاجمة الخلايا الواقية، والمعروفة باسم “المايلين” المنتشرة حول خلايا المخ.

ويؤكد الأطباء على مساعدة النتائج المتوصل إليها - والتي نشرت في عدد أبريل من مجلة “لانسيت للأعصاب” - في الكشف والتدخل المبكر لتشخيص المرض والبدء في تطوير الاستراتيجية العلاجية الفعالة للحيلولة دون وقوع المريض فريسة للآثار الجانبية السلبية.. مشيرين إلى أن المرضى الذين نجحوا في التوصل إلى أعراض مرضهم مبكرا، كانوا الأكثر قدرة على السيطرة على مرضهم.

وكان الباحثون الكنديون قد عكفوا على تحليل السجلات الصحية لأكثر من 14,000 مريض تصلب متعدد لأكثر من 20 عاما، ليتم مقارنتها بالسجلات الصحية لنحو 72.000 شخص سليم .. فقد تم البحث عن مجموعة مبكرة من الأعراض أطلق عليها إسم “برودروم”، يمكن أن تشير إلى بداية المرض.

و قد أتاح تحليل السجلات الصحية التعرف على هذه العوائق حول كيفية بدء الأمراض وأسبابها الرئيسية.

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