دراسة : أعراض مرض التصلب المتعدد قد تظهر قبل تطور المرض بخمس سنواتالسبت، 22 ابريل 2017 04:10 م
توصل باحثون كنديون في جامعة ” فانكوفر” الكندية، إلى أن الأشخاص الذين يصابون بالتصلب المتعدد، يتعرضون لظهور أعراضه قبل تطور المرض بنحو 5 أعوام .. يعد مرض “التصلب المتعدد” من أمراض اختلال وظائف المناعة الذاتية في الجسم، حيث يعمد الجسم على مهاجمة الخلايا الواقية، والمعروفة باسم “المايلين” المنتشرة حول خلايا المخ.
ويؤكد الأطباء على مساعدة النتائج المتوصل إليها - والتي نشرت في عدد أبريل من مجلة “لانسيت للأعصاب” - في الكشف والتدخل المبكر لتشخيص المرض والبدء في تطوير الاستراتيجية العلاجية الفعالة للحيلولة دون وقوع المريض فريسة للآثار الجانبية السلبية.. مشيرين إلى أن المرضى الذين نجحوا في التوصل إلى أعراض مرضهم مبكرا، كانوا الأكثر قدرة على السيطرة على مرضهم.
وكان الباحثون الكنديون قد عكفوا على تحليل السجلات الصحية لأكثر من 14,000 مريض تصلب متعدد لأكثر من 20 عاما، ليتم مقارنتها بالسجلات الصحية لنحو 72.000 شخص سليم .. فقد تم البحث عن مجموعة مبكرة من الأعراض أطلق عليها إسم “برودروم”، يمكن أن تشير إلى بداية المرض.
و قد أتاح تحليل السجلات الصحية التعرف على هذه العوائق حول كيفية بدء الأمراض وأسبابها الرئيسية.
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
البورصة تلغى كل تعاملات "أورانج" أمسThu, 20 Apr 2017 09:28:46 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
الأرصاد: طقس مائل للحرارة حتى شمال الصعيد والعظمى في القاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تظهر ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
بدء تركيب أول عشر بوابات ذكية للمترو غدًا
أكد حسن توفيق، المتحدث الإعلامي للهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم تركيب أول 10 بوابات إليكترونية جديدة بمترو الأنفاق بمحطة جمال عبدالناصر بالخط الأول، ضمن الدفعة ...Thu, 20 Apr 2017 12:45:53 GMT
-
الزند يقبل اعتذار "الجمهورية" في قضية سبه وقذفه بعد وساطة "سلامة"
أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق موافقته على وساطة عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين وقبوله اعتذار أسرة تحرير جريدة (الجمهورية) ممثلة في رئيس تحريرها فهمي ...Thu, 20 Apr 2017 11:46:54 GMT