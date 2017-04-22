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السبت 22 ابريل 2017 04:37 مساءً
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التنشيط البصري لمرضى السكتة الدماغية لتفادي عودتها بعد عدة شهور
السكتة الدماغية

التنشيط البصري لمرضى السكتة الدماغية لتفادي عودتها بعد عدة شهور

السبت، 22 ابريل 2017 04:06 م

أفادت الدراسة التي أجراها دكتور الأعصاب الفرنسي فيليب آروفى في قسم الأعصاب بمستشفى ريمون بواتكاريه دى جارش  بفرنسا، ضرورة استخدام التقنية التكنولوجية الحديثة المعتمدة على تنشيط الخلايا البصرية لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالسكتة الدماغية وأدت إلى اضطراب بصري في قشرة المخ الخاصة بالإبصار، حتى يتفادى تكرار السكتة الدماغية بعد عدة شهور.

وقد تعرض 20% من مرضى السكتة الدماغية - البالغ عددها أكثر من 140 ألف حالة في فرنسا سنويا - لعواقب مرضية عصيبة خاصة بعد خضوعهم لجلسات تقييمية لمدة 30 دقيقة يوميا لمدة 3 أشهر ليتم بعدها تنشيط عملية الإبصار لإنقاذ نظرهم من الفقد في حال عودة السكتة الدماغية مرة أخرى.

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