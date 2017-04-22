تقرير: عقار لعلاج الصرع تسبب في تشوهات شديدة لآلاف الأطفال في فرنساالسبت، 22 ابريل 2017 04:04 م
حذر تقرير أصدره خبراء بقطاع الصحة الفرنسي من أن عقارا لعلاج الصرع والاضطرابات ثنائية القطب تسبب في حدوث “تشوهات شديدة” لما يصل إلى أربعة آلاف و100 طفل في فرنسا منذ عام 1967.
وأوضح التقرير أن النساء اللاتي تناولن هذا العقار خلال الحمل زادت لديهن بمقدار أربع مرات فرص ولادة أطفال مصابين بتشوهات خلقية .. وأشار إلى أن أشهر أنواع هذه التشوهات المرتبطة بالدواء تتضمن ما يعرف ب”السنسنة المشقوقة” وهو عيب في العمود الفقري يظهر عند الولادة، فضلا عن قصور في وظائف القلب والأعضاء التناسلية.
وأضاف تقرير الخبراء، وفقا لصحيفة /ديلي ميل/ البريطانية، أنه من بين مخاطر الدواء أيضا إصابة المواليد بالتوحد ومشكلات في النمو.
ووفقا للتقرير، تناولت ما بين 65 ألفا و100 ألف امرأة حامل في الفترة من 1967 إلى 2016 عقاقير تحتوي على حمض الفالبرويك، وهو مركب كيميائي يستخدم لعلاج الصرع والاضطرابات ثنائية القطب.
واتضح للباحثين أن معظم حالات تشوهات الأطفال الذين ولدوا لهؤلاء الحوامل حدثت عند اللاتي كن يتناولن هذه العقاقير لعلاج الصرع بشكل خاص، نظرا لأن أطباء المصابات باضطرابات ثنائية القطب كانوا يوقفون هذا العلاج في مرحلة مبكرة أكثر من الحمل .. كما أوضح الخبراء أن هذه العقاقير مسؤولة عن “تشوهات شديدة” لدى ما بين 2150 و4100 طفل في فرنسا منذ تسويقها للمرة الاولى في الدولة عام 1967.
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