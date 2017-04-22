قام النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمشاركة في الترويج عن مباراة الكلاسيكو، التي تجمع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ 33 من عمر مسابقة “الليجا”.

وظهر أبو تريكة في فيديو خاص بالصفحة الرسمية للدورى الإسبانى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، قائلاً:”أتمنى من المشاهدين العرب الاستمتاع بمتابعة لقاء الكلاسيكو رقم 174 بين ريال مدريد وبرشلونة والتى تجمع بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والمدرب الفرنسى زين الدين زيدان أصحاب الكرات الذهبية الـ10”.

وأضاف أبوتريكة، “ريال مدريد وبرشلونة يدخلان مباراة الغد وسط ظروف متناقضة، لكن لقاءات الكلاسيكو لا تخضع للظروف ودائمًا ما تكون معزولة عنها”.

