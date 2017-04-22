تواصل مديريات التموين بعدد من محافظات الجمهورية، اليوم السبت، استقبال الأقماح الموردة من المزارعين خلال موسم الحصاد عن طريق اللجان التي تم تشكيلها لتحديد جودة ونقاء القمح المورد إلى الشون والصوامع.

ففي قنا ، قال مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين علي محمود جابر، أنه تم اليوم توريد 1295 طنا و 161 كيلو جراما من محصول القمح في شون بنوك التنمية الزراعية والمطاحن والصوامع والهناجر بالمحافظة.

وأشار إلى رفض اللجان المشكلة لاستلام القمح المحلي من المزارعين استلام 4 أطنان ونصف من القمح المحلي بصومعة الكيلو 6 لاحتوائه علي بعض الحشرات الحية ..مضيفا أن غرفة العمليات المشكلة بمديرية التموين لم تتلقي حتى الآن أي بلاغات أو شكاوى من المزارعين وأن كافة اللجان تواصل عملها في مراقبة عمليات التوريد من خلال المواصفات التي حددتها وزارة التموين لاستلام هذه الكميات وفحصها وتخزينها داخل الشون المخصصة.

وفي الغربية ، أكد مدير عام صيانة الحبوب بمديرية التموين المهندس عادل عبد المعطى، أنه تم توريد 563 طنا من القمح منذ بداية موسم الحصاد وحتى اليوم بجميع الشون والصوامع بمراكز المحافظة،مشيرا إلى أنه تم تجهيز 26 موقعا علي مستوي المحافظة لاستقبال محصول القمح، شملت 3 صوامع و4 هناجر و11 شونة أسمنتية و9 مراكز تجميع.

وقال مدير عام صيانة الحبوب إنه تم تشكيل لجنة لتسلم الأقماح وفرزها وتحديد درجة نقاوتها طبقا للاشتراطات المقررة، مشيرا إلى أن نسبة التوريد سترتفع تدريجيا خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بعد انتهاء المزارعين من حصاد المساحة المنزرعة من القمح، والبالغ مساحتها نحو 135 ألفا و930 فدانا بقري المحافظة.

وفي كفر الشيخ ، أعلن مدير التموين المهندس عماد حبيب ، أن إجمالي ما تم توريده من القمح منذ بداية الموسم حتى اليوم بلغ 1327 طن قمح محلى ..موضحا أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية لإزالة أى عقبات خلال عملية التوريد .

وفي دمياط ، أعلن مدير عام الزراعة محمد عبدالله ، أنه تم حتى اليوم حصاد1061 فدانا من القمح وأن عملية الحصاد تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات، موضحًا أن عملية توريد القمح بدأت اليوم في مركز كفر سعد وأنه تم توريد 40 أردبا من القمح .