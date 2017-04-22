وأشاد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن اقتحام الرئيس لعديد من الملفات الشائكة وخاصة القضايا الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ هو دليل نجاح الرئيس.

وأشار خليل في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى دعم حزبه لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، مؤكدًا أنه حقق إنجازات عديدة في ظل الظروف الصعبة، واقتحم مشاكل صعبة كان لا بد من خوضها لتصحيح الوضع الاقتصادي السيئ لمصر في السنوات الأخيرة.

هذا وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن قرار المؤتمر العام للحزب الخاص بالإطاحة بمجلس الأمناء برئاسة نجيب ساويرس جرى وفقًا للقانون واللائحة الداخلية للحزب، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء منح نفسه صلاحيات كبيرة، وانتهج نفس سياسات مكتب إرشاد جماعة الإخوان.

وأضاف خليل أن المجلس خالف الدستور بعدما حرم أعضاءه من حق اللجوء للقضاء في أي خلاف حزبي دون الرجوع إليه، وجعل عضوية مجلس الأمناء أبدية، ولا يجوز عزل أعضائه.