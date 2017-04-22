قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة السبت المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.

وأصدر رئيس المحكمة قبيل بدء الجلسة، تعليماته إلى حراسة قاعة المحكمة، بعدم السماح نهائيا بدخول أقارب المتهمين وكذلك أجهزة الهواتف المحمولة مع المحامين والصحفيين، وكذلك منع دخول أي جهاز حاسب آلي يحتوى على كاميرا.

وطالبت المحكمة هيئة الدفاع في مستهل الجلسة، بتوحيد مرافعتهم عن جميع المتهمين الذين لم يحضر دفاع عنهم، واختيار أحد أعضاء هيئة الدفاع للمرافعة في هذا الصدد، خاصة في ضوء عدم وجود أي تعارض قانوني في الموقف القانوني لهم أمام المحكمة، غير أن هيئة الدفاع رفضت تنفيذ هذا المطلب، ملوحين بالانسحاب من الجلسة حال الإصرار عليه من قبل المحكمة، فأعلنت المحكمة انتداب المحامي أحمد حسين لتولي مهمة المرافعة.