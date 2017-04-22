ال الامين العام للجامعة العربية السفير احمد ابو الغيط ان الدولة المصرية عصية على التقسيم مشيرا الي ان هناك محاولات لتقسيم الدول العربية بهدف ان تكون إسرائيل هى السيدة المتوجة بالمنطقة.

جاء ذلك ردا علي اسئلة الحضور خلال الاحتفالية التى نظمتها كلية الاقتصادية و العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية بمناسبة مرور 72 عاما علي انشاء الجامعة العربية وباليوبيل الماسي للجامعة العربية.

وفي سياق متصل وصف ابو الغيط مصر والدول العربية بالدول الشابة اى ان تعداد الشباب فيها يصل إلى 50% من سكانها علي عكس دول اخرى كبرى خلال 50 سنة سينخفض معدل نموها السكانى .

وشدد علي أهمية دور المؤسسات الدينية -الجامع والكنيسة - في تأهيل هذا الشباب علي الطريق الصحيح نحو المستقبل من خلال استغلال طاقاته بصورة إيجابية.