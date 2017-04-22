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الزمالك يعدل موعد مرانه اليوم لهذا السببب
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الزمالك يعدل موعد مرانه اليوم لهذا السببب

السبت، 22 ابريل 2017 03:58 م

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك تعديل موعد تدريب الفريق اليوم، والذي سيقام على ملعب عبداللطيف أبورجيله بمقر النادي. وتم تعديل الموعد ليبدأ في السادسة مساءً بدلا من الخامسة لارتفاع درجة الحرارة.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي بعد غدٍ الاثنين في إطار الجولة 25 من الدوري.
ومن المقرر أن يختار ايناسيو مدرب الأبيض قائمة الفريق اليوم عقب التدريبات.

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