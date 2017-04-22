رئيس مهرجان الإسماعيلية: عروض السينما التسجيلية ستستمر في أعقاب الختامالسبت، 22 ابريل 2017 03:56 م
قال الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته ال 19 إن الاهتمام بهذا النوع من السينما هو نقطة الانطلاق الكبرى لنجاح المهرجان الذى ستستمر فعالياته بالترويج لصناعة فن هادف في هذا التخصص في أعقاب ختام فعاليات المهرجان.
وحول غياب كبار نجوم السينما المصرية عن المهرجان .. أوضح عصام زكريا – في حوار مع النشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المهرجان يعطي الفرصة بالأخص لصناع الأفلام التسجيلية لكي يكونوا في أولوية الاهتمام..مشيرا إلى أن دورة هذا العام شهدت حضور أغلب صناع الأفلام المشاركة من الدول الأخرى وهم 40 ضيفا من مخرجين وسينمائيين.
وأشار إلى أن تبكير موعد حفل ختام المهرجان صب في الصالح العام بهدف توفير مزيد من الوقت لإعطاء فرصة للوفود الأجنبية لعمل جولات ترفيهية بمدينة الإسماعيلية وبعض المزارت السياحية بالقاهرة أبرزها المتحف المصرى والأهرامات وشارع المعز لدين الله الفاطمي وهو الأمر الذي لاقى رد فعل جيد لدى لجنة التحكيم والوفود الأجنبية.
جاء ذلك بعد أعلنت إدارة المهرجان عن إقامة حفل الختام مساء يوم غد الأحد بعد أن كان مقررا له الثلاثاء ؛ بسبب الترتيبات لذكرى احتفالات أعياد تحرير سيناء.
وحول الحشد من أجل الحضور الجماهيرى للمهرجان..أفاد عصام زكريا بأن شعار دورة هذا العام هي (مهرجان الإسماعيلية لأهالي الإسماعيلية) وكان ذلك عبر التواصل مع جماهير المحافظة المحب للفنون وعمل ناد للسينما وورش بدأت قبيل انطلاق فعاليات المهرجان بأسابيع مما أثمر عن انضمام الكثير من شباب المحافظة المتطوع للمشاركة تنظيميا في المهرجان فضلا عن أن الدعاية باللافتات بشوراع المحافظة هذا العام أكثر من السنوات الماضية.
وعن سبب اختيار المخرجة الأسبانية مارجريتا ماجريجى لرئاسة لجنة تحكيم المهرجان، قال رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي إنه يعود إلى خبرتها الطويلة حيث كانت مديرة لأحد المهرجانات السينمائية الكبرى بأسبانيا فضلا عن مشاركتها بالقاهرة في وقت سابق سنة 2014 بعضوية لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي السابع للمرأة.
وبالنسبة لخطة العمل ما بعد المهرجان..أفاد عصام زكريا بأنه سيتم طوال العام الترويج لعروض الأفلام التسجيلية عبر قصور الثقافة والجامعات والأندية والسينمات وهو ما يحتاج إلى بذل كثير من الجهد.
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