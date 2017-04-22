أناب الكاتب صبرى سعيد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث لافتتاح المؤتمر العلمى الثالث لأطلس المأثورات الشعبية المصرية والذى يقام بعنوان “إستلهام المأثور الشعبى والحفاظ علي الهوية” بقصر ثقافة الريحانى فى الفترة من 22 إلى 24 إبريل الجارى وتنظمه الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، يرأس المؤتمر د. محمد شبانة ويتولى أمانتة د. سامح شوقى.

بدأت فعاليات الافتتاح باستقبال فرقة النيل للآلات الشعبيىة الحضور بفقرة موسيقية على أنغام المزمار والطبل البلدى، أعقبها افتتاح معرض نادى المرأة والذى احتوى على أشغال يدوية بالإضافة لمنتجات نادى الموهوبين من نماذج لتدوير مخلفات البيئة، كما تم افتتاح معرض فن تشكيليى للفنان عمر عبد الظاهر.

تلى ذلك بدء الفعاليات بالسلام الوطنى، أعقبه تقديم الشاعر شهاب عماشة للمؤتمر والذى أكد فيه على أهميتة للباحث فى قضايا الدراسات الشعبية خاصة فى تلك الظروف التى نمر بها.

طالب عثمان عزمى مدير عام أطلس الدراسات الشعبية النخبة المثقفة بالتوجه إلى الثقافة الشعبية لتأصيل الهوية ولدراسة الظواهر التى تسببت فى انتشار التطرف من خلال النظرة الفاحصة لهذه الثقافة، مشيراً إلى هدف المؤتمر لتأصيل الثقافة الشعبية التى هى أحد روافد الثقافة المصرية.

وفى كلمتها قدمت د. حنان موسى تحية وزير الثقافة ورئيس الهيئة للحضور، وأكدت على أن التراث هو التاريخ الذى يعيش فينا بإعتبارة روافد الثقافة المصرية وهو ما أتى هذا المؤتمر لتأكيدة عبر محاورة المختلفة التى تناقش فنون العرض والأدب الشعبى والتشكيل الشعبى.

أكد د. سامح شوقى أن مؤتمر هذا العام جاء لتدعيم ومناقشة قضية الاستلهام والتوظيف من خلال مأثوراتنا الشعبية وكيفية مساهمة ذلك فى الحفاظ على الهوية من خلال محاورة ولرصد ما أنتجتة الجماعة الشعبية من إبداعات.

أشار د. محمد شبانة إلى أهمية ما يناقشة المؤتمر من قضايا تتعلق بالضوابط الواجب مراعاتها حال إتاحة المادة الشعبية المتوافرة والمحفوظة فى المراكز المنوطة بجمع وحفظ التراث الشعبى للباحثين والمستلهمين، وكذلك مناقشة السبل الكفيلة بالحفاظ على هذه المادة وتحديثها.

أعقب ذلك تكريم د. زين نصار والفنان سمير جابر والمخرج عبد الرحمن الشافعى بإهدائهم درع الهيئة.