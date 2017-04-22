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تشيلسي يفاجئ توتنهام في نصف كأس الاتحاد الإنجليزي
تشيلسي 2016

تشيلسي يفاجئ توتنهام في نصف كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت، 22 ابريل 2017 05:55 م

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي ونظيره ماوريسيو بوكتينيو مدرب توتنهام، عن التشكيلة الرسمية لكلا الفريقين، قبل المواجهة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت تشكيلة الفريقين على النحو التالي:

تشيلسي : تيبو كورتوا - أزبيليكويتا - دافيد لويز - ناثان أكي - فيكتور موزيس - نجولو كانتي - نيمانيا ماتيتش - ماركوس ألونسو - ويليان - ميتشي باتشواي - بيدرو رودريجيز.

توتنهام: هوجو لوريس - كيران تريبير - إريك داير - توبي ألديرفيريلد - يان فيرتونخين - فيكتور وانياما - موسى ديمبلي - سون - كريستيان إريكسن - ديلي آلي - هاري كين.

وشهدت تشكيلة تشيلسي مفاجآتين من العيار الثقيل بغياب كل من الجناح البلجيكي إيدين هازارد، والمهاجم الإسباني دييجو كوستا عن التشكيلة الأساسية.

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