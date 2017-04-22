أكد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة أنه مستعد لكلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد غدا الأحد بمشاركة مهاجمه البرازيلي نيمار أو بدونه حيث ينتظر حكم المحكمة الإدارية الرياضية بشأن الطعن الذي قدمه البرسا ضد قرار إيقافه.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي عشية الكلاسيكو الذي يقام على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن الجولة الـ33 من الليجا: “يبدو لي انه من الصائب أن يدافع النادي عن مصالح لاعبيه. وكمدرب أنا مستعد لخوض اللقاء بنيمار أو بدونه”.

وعن عقوبة نيمار الإيقاف ثلاث مباريات نفذ منها عقوبة أول مباراة بغيابه عن مواجهة ريال سوسييداد الاسبوع الماضي، قال إنريكي إن “النادي يفعل كل في وسعه ليحظى به. القرار عادل أو ظالم أمر لا يشغلني”.

وقدم برشلونة أمس طعنا أمام المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا ضد إيقاف نيمار ليتمكن من المشاركة في مباراة الكلاسيكو.

وجاءت هذه الخطوة بعد رفض لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم طعن برشلونة على قرار إيقاف نيمار بسبب اعتراضه على الحكم الرابع بعد طرده خلال لقاء مالاجا في 8 أبريل الجاري.

وفرضت على نيمار بعد المباراة عقوبة الايقاف ثلاث مباريات؛ واحدة للطرد، واثنتين، لاعتراضه على الحكم الرابع.