شهد الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، التصفيات النهائية المحلية لمسابقة كأس التخيل 2017 Imagine Cup بجامعة حلوان ، وذلك بحضور خالد عبد القادر، مدير عام مايكروسوفت مصر ، الاستاذ الدكتور ماجد نجم ، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، شريف الصناديلي ، رئيس قطاع المطورين في مايكروسوفت مصر، الاستاذة الدكتورة علياء يوسف، عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان ، الاستاذ الدكتورجمال شكري نائب رئيس الجامعة للتعليم و الطلاب بجامعة حلوان .

وحصل فريق The Revivals على المركز الأول في التصفيات المحلية بجائزة قدرها 30 ألف جنيه ، بينما جاء فريق Chatbot team في المركز الثاني بجائزة قدرها 20 ألف جنيه ، واحتل فريق Three Geeks المركز الثالث بجائزة 10 الاف جنيه .

خالد عبد القادر مدير عام شركة مايكروسوفت مصر قال ” إن الشركة تحرص سنويا على تنظيم هذا الحدث الذي يحرص الكثير على المشاركة فيه وتحويل الافكار الإبداعية إلى مشروعات فعلية قابله للتنفيذ ، حيث تقود مايكروسوفت روح ريادة الأعمال الاجتماعية والتكنولوجية، والتي ستقطع شوطاً طويلاً في تطوير مستقبل العالم العربي، ومن المهم أن ينظر للمنطقة محلياً ودولياً على حد سواء كمنصة لإطلاق مشروعات جديدة، وكل متسابق عليه أن يثبت ذلك ” .

أضاف : “أن الشركة نجحت هذا العام في إجراء بعض التحديثات على المسابقة مما دفع الكثير من الشباب على المشاركة والمنافسة والوصول إلى النهائيات ، وتأتى مسابقة كأس التخيل “Imagine Cup” باعتبارها المسابقة الأهم والأكبر لدى مايكروسوفت على مستوى العالم لتتويج جهود الشباب من طلاب الجامعات الأكثر ابتكارا حول العالم ومشاركتهم فى رسم مستقبل واعد للعالم “.

وشاركت خمسة فرق تضم كل من : BiFold ، Brain Freez ، Chatbot Team ، The Revivals ، Three Geeks ، ويعد الهدف من إقامة هذه المسابقة سنويا منح الفرصة للطلاب المصريين في إظهار إبداعاتهم وقدراتهم فى صنع الألعاب وتصميم التطبيقات التى يمكن أن يكون لها تأثير فى العالم ، واستحدثت مايكروسوفت هذا العام نظاما جديدا لاختيار الفرق الفائزة من خلال طرح اي فكرة قابلة للتطبيق بشرط أن تكون مبتكرة وتعتمد على عنصر الابداع ويتم فيها استخدام تقنيات مايكروسوفت ، وفي اطار التحديثات السنوية التى تجريها الشركة على المسابقة في عامها الـ 15 فقد تم تحديد الجائزة الكبرى بقيمة 100 الف دولار اميركي في النهائيات العالمية .

يذكر أنه تم أختيار فريق واحد فقط للمشاركة في التصفيات الإقليمية على مستوى المنطقة العربية من مصر تمهيدا لمشاركته في التصفيات النهائية التى تجرى في سياتل في يوليو المقبل في حاله فوزه في التصفيات الاقليمية .

ويعد كأس التخيل “Imagine Cup” مسابقة تكنولوجية عالمية للطلاب، أطلقتها شركة مايكروسوفت عام 2003 لتمنح الطلاب من مختلف أنحاء العالم الفرصة لإظهار إبداعهم وقدرتهم على تصميم ألعاب وتطبيقات تحدث التغيير في المجتمع وتصنع الفارق في عالمنا المعاصر. حيث يقوم الطلاب بتشكيل فرق والخروج بفكرة جديدة، ثم وضع خطة لتصميمها وتنفيذها قبل تسليمها للجنة المسابقة؛ شرط ان تدخل تكنولوجيا مايكروسوفت في التصميم.