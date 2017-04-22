كشف عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن قيام المجلس بالتعاون مع وزارة الزراعة بجولة ترويجية لثلاث دول عربية (الكويت- الأمارات- السعودية) خلال الأسبوع الأول من مايو القادم لتصحيح الصورة الذهنية للحاصلات الزراعية المصرية.

وقال الدمرداش خلال تصريحات له على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمعرض فود “أفريكا” والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، إلى انه خلال الجولة سيتم التعرف على كافة المشكلات التي تعوق تصدير الحاصلات الزراعية المصرية الي الأسواق وتعريف المستوردين بالطرق التي يتم استخدمها في ري المحاصيل الزراعية، مطالبا وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر عن نشر الأخبار حيث أن قيام بعض الصحف بنشر اخبار تفيد ري الحاصلات الزراعية باستخدام مياه الصرف اثر بشكل سلبي كبير على صادرات القطاع.

وأكد الدمرداش على ضرورة الالتزام بكافة المتطلبات والاشتراطات المطلوبة في المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها من مصر الي كافة دول العالم والتي تراعي اشتراطات الصحة النباتية وسلامة الغذاء.

وحول خطة المجلس لزيادة صادراته أشار الدمرداش إلى أنه تم وضع خطة لزيادة الصادرات خلال 5 سنوات بنسبة تتراوح من 7 الى 10% سنويا تركز بشكل كبير على السوق الأفريقي.

وأوضح أن القطاع حقق العام الماضي صادرات بنحو5ر3 مليون طن بقيمة 2 مليار دولار متوقعا زيادة صادرات القطاع بنهاية العام الحالي بنحو 5 % بالرغم من وجود مشاكل كثيرة.

وفيما يتعلق بخطة المجلس للمشاركة بالمعارض أوضح عبد الحميد أن المجلس سيشارك خلال العام الحالي في 10 معارض وخلال الفترة المقبلة سيشارك فى معرض “ماك فوود” الذي سيقام فى ايطاليا فى سبتمبر المقبل ،مؤكدا حرص الشركات المصرية على المشاركة فى المعارض الدولية ،بهدف اكتساب عملاء جدد وتوسيع قاعدة التصدير للخارج.

وكنائب رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري اللبناني أوضح الدمرداش ندرس مع الجانب اللبناني كيفية التعاون لغزو السوق الأفريقي والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر معها مشيرا الى أن الجانب اللبناني لديه جاليات كبيرة بافريقيا خبرة يمكن الاستفادة منها فى عمليات الشحن واختيار المستوردين.