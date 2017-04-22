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تدشين أكبر منجم ذهب في السعودية الاثنين
الامير خالد الفيصل - امير مكه

تدشين أكبر منجم ذهب في السعودية الاثنين

السبت، 22 ابريل 2017 03:00 م
متابعات

يستعد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بعد غد الإثنين منجم ومصنع الدويحي للذهب التابع لشركة معادن ومشاريع البنية الأساسية للتعدين في المنطقة بحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.
ويعتبر منجم الدويحي للذهب أحدث المناجم لينضم إلى عدة مناجم تديرها وتشغلها الشركة وفي مقدمتها منجم مهد الذهب التاريخي في المدينة المنورة ومنجم بلغة في المدينة المنورة ومنجم الصخيبرات في منطقة القصيم ومنجم سوق الذهب في منطقة مكة المكرمة ومنجم الامار في منطقة الرياض، بحسب صحيفة الرياض.
ويعتبر المنجم من أكبر مناجم الذهب في السعودية من حيث الإنتاج حيث يبلغ متوسط الطاقة الإنتاجية السنوية لمنجم الدويحي 180 ألف أوقية من الذهب الصافي وتبلغ مساحته نحو كيلو متر مربع وتشمل مشاريع البنى الأساسية للتعدين في المنطقة مشروع خط أنابيب نقل مياه الصرف الصحي المعالجة من مدينة الطائف إلى موقع المنجم طول 450 كم للاستخدامات الصناعية في استخراج الذهب بلغ استثمار معادن 600 مليون ريـال.

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