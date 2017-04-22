وصل إلى القاهرة اليوم، السبت، جوزيف كابيلا، رئيس الكونغو الديمقراطية، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة فى زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث دعم التعاون وآخر التطورات الأفريقية.

من المقرر أن يتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر والكونغو الديمقراطية فى كل المجالات، حيث اصطحب الرئيس “كابيلا” وفدا يضم 8 وزراء للتوقيع على هذه الاتفاقيات، كما يبحث الرئيس الكونغولى خلال زيارته آخر التطورات على الساحة الأفريقية.