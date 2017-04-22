 Moheet on google
السبت 22 ابريل 2017 03:07 مساءً
روابط سريعة
روسيا تتجه لتزويد سوريا بمنظومات الدفاع الجوي
طائرات روسية

روسيا تتجه لتزويد سوريا بمنظومات الدفاع الجوي

السبت، 22 ابريل 2017 02:50 م
متابعات

أكد رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشئون الدفاع والأمن، فيكتور أوزيروف، أن روسيا تقوم بتصدير الكميات اللازمة من منظومات الدفاع الجوي إلى سوريا في حال تم التوصل إلى اتفاق حول ذلك.

ونقلت وكالة “سبوتنيك”، اليوم السبت، عن أوزيروف قوله: “يمكن تصدير الكميات اللازمة من منظومات الدفاع الجوي”، مشيرا إلى أن هذا “لن يشكل عبئا إضافيا على قطاع الصناعات العسكرية”.

وأشار أوزيروف إلى أنه في حال تم الاتفاق على تصدير هذه المنظومات، فلن يكون هناك “أي شيء غير اعتيادي في عملية التصدير هذه”، موضحا أن “سوريا تحارب الإرهاب وروسيا تساعدها في تنفيذ مهام محاربة الإرهاب”.

ولفت إلى أن ذلك “لن ينتهك مبادئ القانون الدولي ومجلس الأمن الدولي”، مؤكدا أن “منظومات الدفاع الجوي سلاح دفاعي وليس هجوميا”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3