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ماذا قال السفير السعودي عن زيارة السيسي للرياض؟!
احمد قطان

ماذا قال السفير السعودي عن زيارة السيسي للرياض؟!

السبت، 22 ابريل 2017 02:56 م

أعرب السفير السعودي في القاهرة، أحمد قطان، عن سعادته بزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى الرياض، واصفاً إياها بـ”الميمونة”.

وأكد قطان، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن الفترة القادمة، سوف تشهد إزدياد التعاون في كافة المجالات؛ السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية والتعليمية.

وكانت الرئاسة المصرية، قد أعلنت في بيان لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سوف يزور السعودية، يوم الأحد القادم، حيث سيلتقي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

جدير بالذكر، أن العاهل السعودي، قد وجّه الدعوة للرئيس السيسي، لزيارة السعودية، خلال “القمة العربية”، في البحر الميت، الشهر الماضي.

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