انتشرت صور على شبكة الإنترنت تُظهر الملكة إليزابيث، ملكة بريطانية وهي مصابة بكدمات حول عينها وغيرها من الصور الساخرة.

كما أظهرت الصور أفراد الجيش البريطاني كقرود على شبكة الإنترنت الأسبانية بعد قرار رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي بتفعيل المادة 50 المتعلقة بخروج بلادها رسميًا من الاتحاد الأوروبي.

وتم نشر الصور الهجومية على موقع التدوين العالمي “تويتر” بعد تصاعد التوترات حول حالة الاتحاد.

وتسخر الصور من الرعاة البريطانيين والسياسيين على حد سواء، وحتى تظهر الملكة مصابة بكدمات مع كتابة “لا تلعب مباريات مع أسبانيا”.

ويظهر قرد يحمل بندقية قنص، مع تعليق:”قوات النخبة بجبل طارق في مواجهة زيادة التوتر مع أسبانيا”.