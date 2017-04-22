ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية وعلى هامش معرض الكتاب الثانى بالأقصر، أقام فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى محاضرة بعنوان “المسرح وإشكالياته” ألقتها د. أسماء يحي الطاهر عبد الله، حيث أشارت إلى أن غياب ثقافة المسرح عن الجنوب أمر غير طبيعى، فالمسرح هو المساحة التى يحتاجها الناس للتعبير عن حكاياتهم، مشيرة إلى أن المسرح الغربى يختلف عن ثقافة المسرح الشرقى الذى يمتاز بالتفاعل مع الجمهور .

فالمسرح الغربى افترض وجود شكل كلاسيكى وهو الخشبة العالية وكأن المشاركين على المسرح يفرضون نوع من الوصاية على الجمهور، وأضافت لا يوجد لدينا ثقافة مسرحية، فنادراً ما نجد أسرة تذهب إلى المسرح شهرياً، أو مدرسة تقدم رحلات للطلبة للذهاب إلى المسرح. ويكتفى الناس بالمسرح المذاع تليفزيونيا وهو أخطر أنواع المسارح، والذى يكرس لهدف تجارى بحت مثلما حدث فى الثمانيات ثم عاد مرة أخرى هذه الأيام، ويعتمد المسرح الخاص على الإفية أو النكتة ولا يهتم بالمعيار الجمالى أو الفنى، وذلك بحضور سعد فاروق رئيس الإقليم ومحمد العدوى مدير عام الفرع.