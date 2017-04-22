يغادر وزير السياحة يحيى راشد القاهرة الاحد متوجها إلى دبى على رأس وفد من القطاع السياحى الحكومى والخاص للمشاركة فى فعاليات ملتقى سوق السفر العربى ATM الذى يعد أحد أهم الفعاليات السياحية وأبرزها عالميًا فيما يتعلق بحركة السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث يقوم هذا الملتقى السنوى بعرض أكثـر من 2800 منتج ووجهة سياحية من كل أرجاء العالم بحضور ومشاركة نحو 26000 زائر متخصص ومتسوق للخدمات السياحية خلال فترة انعقاد الملتقى بمركز دبى العالمى للمؤتمرات والمعارض.

وشدد راشد على أهمية المشاركة المصرية الرسمية فى مثل تلك المحافل والمناسبات السياحية الدولية كونها فرصة بالغة الأهمية لعقد مجموعة من اللقاءات المكثفة على المستويات المهنية والإعلامية للرصد عن قرب حالة السوق السياحى العربى بصفة عامة وللمقصد المصرى بصفة خاصة.

وأضاف راشد أن المشاركة تستهدف أيضاَ التعرف على مطالب منظمى الرحلات التسويقية والترويجية ومقترحاتهم لدعم سبل التعاون معهم خلال الفتـرة القادمة للمحافظة على حجم أعمالهم للمقصد السياحى المصرى، مؤكدا أهمية تحفيـز حركة السياحة الوافدة من الدول العربية باعتبارها أسواق قريبة ويمتاز فيها السائح بمعدل إنفاق مرتفع.