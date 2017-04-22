استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم يوسف بن علوى وزير الشئون الخارجية بسلطنة عُمان، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وسفير سلطنة عُمان بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالوزير العُماني، وطلب نقل تحياته إلى السلطان قابوس بن سعيد، مؤكداً عُمق العلاقات الوثيقة التى تجمع بين مصر وسلطنة عُمان، ومشيداً بمواقف السلطان قابوس الداعمة لمصر وإرادة شعبها.

وأكد الرئيس حرص مصر على تطوير التعاون الثنائى مع عُمان فى مختلف المجالات، وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين.

وأشار الرئيس فى هذا الإطار إلى أهمية الإعداد الجيد للجولة القادمة للجنة المشتركة المصرية العُمانية المُقرر عقدها فى مسقط خلال العام الجاري، معرباً عن التطلع لأن تساهم نتائج أعمال اللجنة فى تفعيل مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتحقيق تقدم ملحوظ فى التعاون الثنائى فى شتى المجالات.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن يوسف بن علوى نقل من جانبه تحيات السلطان قابوس إلى الرئيس، مؤكداً اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تاريخية وطيدة.

كما أعرب الوزير العُمانى عن حرص بلاده على التشاور والتنسيق الدورى مع مصر بشأن مختلف التطورات الإقليمية، مشيداً بدور مصر المحورى بالعالم العربى وحرصها على تعزيز العمل العربى المشترك.

وأوضح السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، فضلاً عن مناقشة تطورات القضايا الإقليمية المختلفة والأزمات القائمة بالمنطقة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز الجهود للتوصل إلى تسويات سياسية بما يحفظ وحدة أراضى الدول التى تمر بأزمات وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية ومُقدرات شعوبها.