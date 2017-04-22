 Moheet on google
السبت 22 ابريل 2017 03:11 مساءً
روابط سريعة
بالصور.. تاكسي طائر ينقلك إلى أي مكان!
Image3_4201722121544

بالصور.. تاكسي طائر ينقلك إلى أي مكان!

السبت، 22 ابريل 2017 02:55 م
متابعات

تطور شركة “بافارية” سيارة أجرة طائرة تضم 5 مقاعد، بعد إجراء رحلات تجريبية ناجحة فوق ألمانيا لنسخة أصغر من الطائرة الكهربائية.
وأوضحت شركة “ليليوم” -ومقرها ميونيخ، والتي تحظى بدعم مستثمرين بينهم نيكلاس زينستورم المشارك في تأسيس موقع “سكايب”- إن الطائرة المزمعة التي سيكون بوسعها الإقلاع والهبوط عموديًا، يمكن أن تستخدم في خدمات سيارات الأجرة الطائرة.
ولفتت الشركة إلى أنها خلال اختبارات للطيران، أجرت تجارب على نموذج أولي بمقعدين من هذه الطائرة، تضمنت تحولًا في الجو من وضع التحليق مثل الطائرة بدون طيار إلى وضع طائرة محمولة بجناحين مثل الطائرة التقليدية.

Image2_4201722121544

Image1_4201722121544

روابط:
رابط مختصر
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3