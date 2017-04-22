تطور شركة “بافارية” سيارة أجرة طائرة تضم 5 مقاعد، بعد إجراء رحلات تجريبية ناجحة فوق ألمانيا لنسخة أصغر من الطائرة الكهربائية.

وأوضحت شركة “ليليوم” -ومقرها ميونيخ، والتي تحظى بدعم مستثمرين بينهم نيكلاس زينستورم المشارك في تأسيس موقع “سكايب”- إن الطائرة المزمعة التي سيكون بوسعها الإقلاع والهبوط عموديًا، يمكن أن تستخدم في خدمات سيارات الأجرة الطائرة.

ولفتت الشركة إلى أنها خلال اختبارات للطيران، أجرت تجارب على نموذج أولي بمقعدين من هذه الطائرة، تضمنت تحولًا في الجو من وضع التحليق مثل الطائرة بدون طيار إلى وضع طائرة محمولة بجناحين مثل الطائرة التقليدية.