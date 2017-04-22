أنهى فريق برشلونة لكرة القدم اليوم السبت استعداداته لمباراة الكلاسيكو غدا الأحد أمام ريال مدريد، بمشاركة لاعبو الرديف كارلس ألينيا وأليكس كاربونيل وويفلريد كابتوم.

وقد غاب اللاعب الفرنسي جيريمي ماتيو عن مران فريقه اليوم، ومن المرجح ألا يتمكن من المشاركة فى المباراة التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، ومعه اثنين من اللاعبين الآخرين وهم ماتيو لرافينيا ألكانترا وأليكس فيدال بسبب تعرضهم للإصابة.