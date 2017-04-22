أكد سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية ناصر حمدي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة السعودية والتي تبدأ غدا، الأحد ستسغرق يومين وستتضمن مراسم استقبال رسمية، ثم مأدبة غداء على شرف الرئيس تليها جلسة مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث سبل تدعيم العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.

وأضاف السفير ناصر حمدي في تصريحاته لـ “dmc” أن مباحثات السيسي - سلمان ستتناول التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وتعميق التعاون الثنائي القائم بين القاهرة والرياض في مختلف المجالات استنادا إلى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.