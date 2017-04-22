رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني ، اعتبار فريقه الأوفر حظا في معركة الكلاسيكو غدا الأحد أمام غريم الملكي الأزلي برشلونة في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة البرسا، قال زيدان إن “مباراة غد ليست حاسمة. بصرف النظر عما سيحدث بها ما زال أمامنا سبع مباريات والكلاسيكو واحدة منها... سنظل نتعامل مع كل مباراة على حدة حتى النهاية”.

ونفى المدرب الفرنسي أن يكون فريقه هو الأوفر حظا في مواجهة الكلاسيكو غدا، مشيرا إلى أنها “مباراة يجب أن نخوضها ونكافح كثيرا من أجل الفوز بها. لسنا الأوفر حظا. ربما يعتقد البعض أن الأمر كذلك، لكن نحن لا. سوف نسعى لتقديم مباراة عظيمة”.

من جانب آخر ، أنهى الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق استعداداته لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة غدا ، ومن المقرر أن يشارك بيل في هذه المواجهة بعد أن تعافى من إصابته بآلام عضلية، بينما عاد الفرنسي رافائيل فاران للمران الجماعي بعد تحسن حالته من إصابة عضلية أيضا.

وكان بيل قد أصيب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني على ملعب أليانز آرينا، ما تسبب في غيابه عن لقاء العودة أمام النادي البافاري وكذلك مباراتي الليجا أمام سبورتنج خيخون وأتلتيكو مدريد.

وانضم فاران اليوم للمران الجماعي للفريق في بدايته بعد أن تحسنت حالته من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، على الرغم من أنه ما زال بعيدا عن مستوى التعافي اللازم للمشاركة في مواجهة البرسا.

ومن المقرر أن تتضح الصورة بشأن موعد عودته للملاعب من خلال مشاركته في التدريبات خلال الأيام المقبلة.

ومازال زيدان يفتقد خدمات مدافعه البرتغالي بيبي الذي كان الغائب الوحيد عن التدريبات اليوم بسبب الإصابة.