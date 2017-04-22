شهدت اليوم محافظة البحر الأحمر في منطقة العين السخنة انطلاق بطولة الدبلوماسيين الأولى للجولف تحت شعار عالم خالى من فيروس سى بملاعب جولف السخنة و برعاية حملة “تور آند كيور” للسياحة العلاجية، وذلك لدعم السياحة الرياضية والعلاجية فى مصر، حيث تشارك فرق ١٩ دولة ومن بينهم أكثر من ١٢ سفيراً فى البطولة من أجل مكافحة فيروس سي.

بدأت البطولة فى تمام العاشرة صباح اليوم الجمعة ٢١ إبريل، وتنافس ٢٢ فريقآ تضم لاعبين من مختلف انحاء العالم حيث تقام المنافسة على ١٨ جولة وتختتم بتوزيع الجوائز على الفائزين.

وأعرب مصطفى السيد، المدير التنفيذي لحملة «تور آند كيور» الراعية للحدث، عن سعادته بنجاح إنطلاقة بطولة الدبلوماسيين الأولى للجولف، وأنه فخور أن “تور آند كيور” ساهمت فى هذا الحدث الهام و الذى سيكون له صدىً إيجابي، وسيسهم فى تعاون المزيد من الشخصيات العامة لدعم الحملة للحث على القضاء على ڤيروس التهاب الكبد الوبائى سي وتوعية المواطنين والمرضى من مصر وحول العالم.

و تابع مصطفى السيد أن حملة تور اند كيور مستمرة فى نشاطتها للترويج للعلاج من فيروس التهاب الكبد الوبائى سي فى مصر والعالم وأنها لن تدخر جهدآ فى توصيل رسالتها بطرق متجددة أن مصر آمنة وقادرة على تبنى برنامج علاجى شامل لمصابى هذا المرض حول العالم على اراضيها والقضاء عليه في العالم كله.

يذكر أن رعاية بطولة الدبلوماسيين الأولى تأتى ضمن إطار فعاليات حملة تور آند كيور للسياحة العلاجية المتنوعة لمكافحة فيروس سى و لتنشيط السياحة فى مصر بمختلف وجوهها وسعيها الحثيث لاعادة مصر لمكانتها المستحقة في مجال السياحة العلاجية وتقديم فرص حديدة للعلاج لأحدث الأدوية المصنعة في مصر بنِسَب شفاء تضاهي وتزيد عن النسب العالمية بتكلفة تقل عن أي مكان آخر في العالم.