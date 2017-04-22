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برلماني: يجب تعميم قانون «من أين لك هذا؟؟»
مجلس النواب
مجلس النواب

برلماني: يجب تعميم قانون «من أين لك هذا؟؟»

السبت، 22 ابريل 2017 02:40 م
محيط - خالد الريس

أشاد أحمد رفعت عضو مجلس النواب، بالسيارات الشرطية الجديدة، واعتبر إياها “تطوير أمني مطلوب”، مشددا على ضرورة تطوير المدرعات الشرطية لمحاربة الإرهاب.
وأعلن رفعت من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” على قناة “الحياة” الفضائية اليوم السبت، أنه تقدم بـ”استراتيجية لتجفيف منابع ومحاربة الإرهاب” سيتم عرضها على المجلس القومي لمكافحة الإرهاب” والرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه مشروع متكامل يحتوي على إجراءات يحدد معلومات أمنية للإرهابيين للتعامل معهم من منبعهم مع وضع جوانب تشريعية.
وقال : “يجب أن يمتد قانون (من أين لك هذا؟؟) لكل مواطن مصري زاد لرصيده عن 500 ألف جنيه”، مطالبا بأن يتم تعميم المعاملات المصرفية في جميع المجالات.

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