تحيي المغنيتين الأردنيتين ديانا كرزون ونداء شرارة ليالي الدورة الثانية والثلاثون من مهرجان جرش للثقافة والفنون، حسبما أعلنت القائمة الأولية للمهرجان، الذي ينطلق في 20 يوليو القادم.

ويحيي المغني والملحن الأردني عمر العبداللات أولى ليالي المهرجان الذي يعد الحدث السنوي الأبرز فنيا بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار المهرجان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الى اتفاقه حتى الآن مع ستة من نجوم الغناء اللبنانيين على إحياء ليالي المسرح الجنوبي بجرش.

وقد اكدت إدارة المهرجان أن الدورة القادمة ستشمل أيضا ليلة مصرية في الرابع والعشرين من يوليو إلا أنها لم تكشف بعد عن أسماء المشاركين فيها.

وتبدأ سلسة الحفلات اللبنانية مع وائل كفوري في 21 يوليو ثم نانسي عجرم في 22 يوليو ونوال الزغبي في 26 يوليو . وتتواصل الحفلات مع راغب علامة وفارس كرم ووليد توفيق على التوالي أيام 27 و28 و29 يوليو .

تأسس المهرجان في 1983 ويقدم سنويا عروضا فلكلورية محلية وعربية وحفلات موسيقية كما يجذب إليه كبار الفنانين العرب ويقام تحت الرعاية الملكية.وتوقف على مدى تاريخه لمرة واحدة عام 2008 قبل أن يعود ليستأنف من جديد في 2011.