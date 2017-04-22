يتحفظ ثنائى الأهلى كريم نيدفيد وعمرو بركات، على فكرة الإعارة خلال الفترة المقبلة، رغم ابتعادهما عن حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام البدرى وعدم مشاركتهما فى المباريات.

ويمتلك الثنائى عدة عروض للرحيل عن الأهلى، إلا أنهما أكدا للوسطاء أن تركيزهما منصب حاليًا مع الفريق من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى، خاصة أنهما متأكدان أن فرصتهما فى المشاركة قائمة، فنيدفيد كان أحد العناصر الأساسية فى بداية الموسم، وبركات كان قاب قوسين أو أدنى من المشاركة، إلا أن الظروف لم تساعده على المشاركة، فى ظل اعتماد البدرى على مجموعة لاعبين معينة من أجل حسم بطولة الدورى مبكرًا.

وتلقى نيدفيد وبركات تأكيدات من الجهاز الفنى أنهما سيحصلان على الفرصة خلال الفترة المقبلة، فى ظل ضغط المباريات، الأمر الذى يتطلب التدوير بين اللاعبين لتجنب الإجهاد ومواصلة الانتصارات.