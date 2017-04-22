أحال محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط عددا من المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة لقيامهم ببعض المخالفات التي تسببت في إهدار نحو 229 مليونا و850 ألف جنيه.

وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف بعض المخالفات بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم شملت قيام المختصين بتسهيل منح تراخيص بناء لبعض المواطنين خارج الحيز العمراني وتوصيل مرافق بالمخالفة للقانون مما أهدر الكثير من المساحات الزراعية الشاسعة وإصدار تراخيص لبعض المواطنين رغم مخالفتها للمخطط التفصيلي وأخري بالمخالفة لقيود الإرتفاع .

كما كان الجهاز قد كشف إغفال المطالبة بمستحقات الدولة للتأمينات الإجتماعية بمبلغ 38 مليونا و400 ألف وعدم تحصيل رسوم التحسين بمبلغ 191 مليونا و450 ألف جنيه فتم رفع التقرير للمحافظ الذي قرر إحالته للنيابة العامة.‎