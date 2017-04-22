 Moheet on google
السبت 22 ابريل 2017 01:39 مساءً
روابط سريعة
إحالة مختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق بالمنوفية للنيابة لإهدار 229 مليون جنيه
هشام عبد الباسط محافظ المنوفيه

إحالة مختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق بالمنوفية للنيابة لإهدار 229 مليون جنيه

السبت، 22 ابريل 2017 01:38 م
وكالات

أحال محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط عددا من المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة لقيامهم ببعض المخالفات التي تسببت في إهدار نحو 229 مليونا و850 ألف جنيه.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف بعض المخالفات بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم شملت قيام المختصين بتسهيل منح تراخيص بناء لبعض المواطنين خارج الحيز العمراني وتوصيل مرافق بالمخالفة للقانون مما أهدر الكثير من المساحات الزراعية الشاسعة وإصدار تراخيص لبعض المواطنين رغم مخالفتها للمخطط التفصيلي وأخري بالمخالفة لقيود الإرتفاع .
كما كان الجهاز قد كشف إغفال المطالبة بمستحقات الدولة للتأمينات الإجتماعية بمبلغ 38 مليونا و400 ألف وعدم تحصيل رسوم التحسين بمبلغ 191 مليونا و450 ألف جنيه فتم رفع التقرير للمحافظ الذي قرر إحالته للنيابة العامة.‎

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3