طالب زعيم تكتل نواب حزب الشعب الأوروبي المحافظ “EVP”، الأكبر بالبرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر، بإنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي في شهر يونيو القادم.

أكد ويبر خلال حواره مع مجلة “دير شبيجل” أنه يجب اتخاذ قرار وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع المقرر في يونيو المقبل.

وأضاف ويبر أنه في حالة عدم تعليق المفاوضات مع تركيا، لن نصوت على الملفات الخاصة بالاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات.

وأشار ويبر إلى أن ملف ضم تركيا إلى اتفاقية الاتحاد الجمركي ليس على طاولة مباحثات الدول الأعضاء، موضحًا أن مفاوضات حصول تركيا على تحرير التأشيرة أصبحت مجمدة بسبب عدم تنفيذ تركيا للشروط السبعة الخاصة بالاتحاد.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أوضح في تصريحاته يوم الخميس الماضي، أنه أعد مسودة جديدة بشأن حصول تركيا على تحرير التأشيرات، مستعدًا لتقديمها لمسئولي الاتحاد الأوروبي.