أرسلت الخطوط الجوية السعودية خطابا رسميا اليوم الخميس، إلى شركات السياحة المصرية بأنه تقرر إعفاء جميع التذاكر الصادرة بحجز مؤكد من كافة الرسوم والقيود، وذلك في حالات إعادة الحجز، وتغيير خط السير، والاسترجاع، والتخلف علن السفر، على جميع الرحلات المغادرة من محطة القاهرة اعتبارا من 18 إبريل الجاري، وحتى إشعار آخر.

والجدير بالذكر أن رئيس شركة الخطوط الجوية السعودية صالح الجاسر وصل القاهرة مساء اليوم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أزمة تكدس المعتمرين المصريين المسافرين على رحلاتها إلى الأراضي المقدسة، والتي يشهد مبنى الركاب رقم (2) منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي بسبب تأخر وصول وإقلاع طائرات الخطوط السعودية لعدة ساعات، ومن المقرر أن تنتهي الأزمة تماما في الساعات الأولى من صباح الغد الجمعة.