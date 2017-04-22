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السبت 22 ابريل 2017 01:37 مساءً
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بالصور .. "لعبة العراف" كامل العدد على الغد
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بالصور .. "لعبة العراف" كامل العدد على الغد

السبت، 22 ابريل 2017 01:37 م
محيط - شيماء فؤاد

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح أمس الخميس عرض “لعبة العراف” ، من انتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفنى للمسرح بحضور الفنان سامح مجاهد مدير الفرقة، و عدد من الفنانين و الاعلاميين على مسرح الغد بالعجوزة.

العرض عن أسطورة أوديب اليونانية للشاعر هوميروس، حيث يقدم العرض بشكل كوميدى اجتماعى ساخر معتمد فى ذلك على مدرسة الكوميديا ديلارتى الايطالية وهى كوميديا مرتجلة تعتمد فى مقامها الاول على الممثل.

“لعبة العراف” بطولة عبير عادل ، محمود الزيات ، بدور زاد، محمد صلاح ، نائل على ، محمد عبد الرحيم ، نورهان ابو سريع ، هادى محى ، أيمن هشام ، على الظايط ، اسلام اشرف ، ديكور وملابس محمد هاشم ، مزيكا محمد بكر  ، إعداد واخراج عمر الشحات.

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