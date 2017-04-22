ذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، أنّ وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية BND تجسست على اليوروبول ووكالة الشرطة الدولية الإنتربول لسنوات.

واستندت المجلة، بحسب «سبوتينك» إلى وثائق تبيّن أن الاستخبارات الخارجية الألمانية أضافت عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس لمحققي من الشرطة الدولية إلى قائمة مراقبة القطاع.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الوكالة الألمانية، بحسب المجلة، بمراقبة وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” والتي تتخذ من لاهاي مقرًا لها.

وكانت “دير شبيجل” ذكرت في فبراير أن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية تجسست أيضًا على الهواتف والفاكسات ورسائل البريد الإلكتروني للعديد من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك “نيويورك تايمز” و”رويترز”.

وخضعت أنشطة وكالة الاستخبارات لتدقيق مكثف خلال تحقيق برلماني ألماني في مزاعم بأن جهاز الأمن القومي الأمريكي قام بمراقبة جماعية خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك الهاتف المحمول الذي تستخدمه المستشارة أنجيلا ميركل.