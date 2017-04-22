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تزويد الجيش الأمريكي بدبابات «تي-72» بدون جنود
الجيش الامريكي

تزويد الجيش الأمريكي بدبابات «تي-72» بدون جنود

السبت، 22 ابريل 2017 01:25 م
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جهزت شركة أمريكية دبابة “تي-72” الروسية بنظام التحكم عن بعد.

وبحسب «سبوتينك»، أعلنت شركة “كراتوس ديفنس اند سيكيورتي سولوشنز” أنها تمكنت من تحويل دبابة “تي-72” إلى آلية تدار عن بعد، ويتم التحكم في الدبابة الخالية من طاقم بشري بواسطة نظام AGATCS الذي يستخدمه الجيش الأمريكي لتحريك الأهداف المطلوب إصابتها خلال التدريب.

وتم تطوير الدبابة الروسية لصالح الجيش الأمريكي.

ويُعتقد أن دبابة “تي-72” المتحكم فيها عن بعد ستمنح الجيش الأمريكي عددا من المزايا، فهي قادرة على مواجهة الحرارة الشديدة والهزات ومقاومة الغبار.

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