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“الخطوط السعودية” تنقل 5150 معتمرعلى متن 9 رحلات
طائرة - الخطوط السعودية - طيران - سياحة

“الخطوط السعودية” تنقل 5150 معتمرعلى متن 9 رحلات

السبت، 22 ابريل 2017 01:28 م

أكد رئيس شركة الخطوط السعودية صالح الجاسر أنه تم بذل جهود استثنائية خلال ال 24 ساعة الماضية وتم اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حل أزمة تكدس المعتمرين بمطار القاهر خلال الساعات القليلة المقبلة .

واشار إلى أنه حتى منتصف الليل سيكون تم نقل 5150 معتمر على 9 رحلات اضافية وصرح ان العدد المتبقى سيتم تسكينهم فى الفنادق لحين تسفيرهم فى الساعات الأولى من صباح الغد وانتهاء الأزمة.

جاء ذلك خلال إجتماع موسع عقد امس شارك فيه رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى و اللواء مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن المنافذ ورئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران واللواء مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى وكافة القيادات العاملة بالمطار مع رئيس شركة الخطوط السعودية .

تم خلال الاجتماع مناقشة أزمة تكدس معتمرى الخطوط الجوية السعودية بمطار القاهرة بسبب تأخير رحلات الطيران السعودى.

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